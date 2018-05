Snelheidscontroles in Kraanstraat 08 mei 2018

De gemeente Roosdaal zal de verscherpte controles en metingen in de Kraanstraat behouden. In maart werd de heringerichte straat terug opengesteld voor verkeer. Om een beeld te krijgen van de snelheid van auto's, zijn informatieborden geïnstalleerd. Ook in de toekomst blijven die borden behouden. Daarnaast wil het gemeentebestuur mobiele snelheidscontroles houden de komende maanden. Tot slot komt er geen voorrangsregeling aan de wegversmallingen. Het gemeentebestuur hoopt met deze maatregelen de hoge snelheden in de straat aan banden te leggen. (MEN)