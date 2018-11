Slotshow 'Iedereen op de Dansvloer’ Michiel Elinckx

13 november 2018

16u29 0 Roosdaal Als afsluiter van de actie ‘Dansen met senioren’ organiseert de Roosdaalse Seniorenraad, in samenwerking met de gemeente, op zondag 25 november haar slotshow.

Tijdens deze namiddag tonen de senioren het resultaat van acht maanden dansen aanleren en herhalen. Er zullen verschillende dansstijlen aan bod komen. Tussendoor zorgt zanger-entertainer William voor de muzikale omlijsting. Iedereen is uitgenodigd voor de slotshow vanaf 14 uur in de Zaal De Kluis op de Kapelleweide in Roosdaal.