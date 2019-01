Slambacht brengt poetryslam in Pajot Begot Michiel Elinckx

17 januari 2019

13u18 0 Roosdaal Het Gents collectief Slambacht komt op zondag 3 februari naar eetcafé Pajot Begot in GC Het Koetshuis.

Slambacht brengt poetryslam, een moderne vorm van voordracht van poëzie. De dichters brengen hun gedichten op een originele wijze over naar het publiek. Slambacht won in het verleden al heel wat individuele en teamprijzen met hun optredens. De voordracht start om 17.30 uur in Eetcafé Pajot Begot.