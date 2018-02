Rioleringswerken sluiten Derrevoortstraat zes maanden af 20 februari 2018

02u30 0 Roosdaal Deze week zijn grootschalige rioleringswerken gestart in de Derrevoortstraat. De Vlaamse waterzuiveraar Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. De straat zal zes maanden gesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Na de Kraanstraat en de Ninoofsesteenweg start een derde groot wegenproject in de Derrevoortstraat. Aquafin wil de riolering vernieuwen en een vernieuwde aansluiting plaatsen op de huizen. "Daarnaast komt er een nieuwe asfaltlaag", zegt schepen van Openbare Wegen Wim Goossens (CD&V). "De straat krijgt ook een nieuw voet- en fietspad. De werken zullen in twee fases gebeuren. Volgende week komt een eerste deel van de Derrevoortstraat en de Gustaaf Ponchautstraat aan de beurt. Daarna volgen het andere deel van de Derrevoortstraat en de Witteweg. Als het weer meevalt, zullen de werken na de zomer volledig afgerond zijn." Tijdens de werkzaamheden zal Intradura het huisvuil ophalen op drie verzamellocaties. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding voorzien via de Oude Geraardsbergsebaan, de Koning Albertstraat, Koollochting en Witteweg. Schepen Goossens kwam echter nog met goed nieuws. De werken in de Kraanstraat, een belangrijke verbindingsweg van Borchtlombeek naar Liedekerke, zullen begin maart afgerond worden. "Op 1 maart kan het asfalt gelegd worden. Dan krijgt de rijweg en de fiets- en voetpaden vorm. Als de weersomstandigheden meevallen, zullen de werken netjes op tijd af zijn." (MEN)