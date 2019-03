Rijstrook Ninoofsesteenweg wéér twee weken afgesloten door werken: AWV verwacht weinig hinder Michiel Elinckx

10u44 0 Roosdaal Vanaf maandag 25 maart worden er opnieuw werken uitgevoerd op het gedeelte van de Ninoofsesteenweg (N8) aan de vroegere gebouwen van Autokruispunt. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de toplaag vernieuwen. De werken zullen twee weken duren, waarbij automobilisten terug op een rijvak moeten rijden.

Begin februari werden er al werken uitgevoerd aan een talud. Die zorgde voor verzakking in de rijweg tijdens de grootschalige herinrichting. De talud werd extra verstevigd, maar nu moet het asfalt een nieuwe laag krijgen. “Om efficiënter en veiliger te werken, is in overleg met de aannemer en de gemeente Roosdaal beslist om opnieuw de volledige rijbaan richting Ninove af te sluiten, zoals tijdens de werken voor de herstelling van de talud”, laat AWV weten. “Op het rijvak richting Brussel krijgt het verkeer dan elk een rijstrook. Tijdens de vorige werken werd vastgesteld dat deze maatregel voor nagenoeg geen file heeft gezorgd.”

Einde voorzien op 5 april

Naast de nieuwe toplaag van het asfalt wordt de weg afgewerkt met boordstenen en een greppel. De talud krijgt ook een nieuwe riolering over een afstand van tien meter. Als alles volgens schema verloopt, eindigen de werken op vrijdagnamiddag 5 april.