Rechter twijfelt over schuld beklaagde WHW

20 december 2018

15u53 0 Roosdaal Een man uit Roosdaal is vrijgesproken voor partnergeweld. Eerder had het parket 10 maanden cel gevorderd voor extreem geweld tegen zijn echtgenote.

“Ik word al vijftien jaar mishandeld”, vertelde de vrouw in de rechtbank. “Het begon toen ons oudste kind geboren werd in 2003.” Maar uiteindelijk was het pas een incident op 11 maart van dit jaar dat haar echtgenoot in de correctionele rechtbank deed belanden. Hij was toen een hele nacht gaan stappen, waarna het ’s ochtends tot een discussie kwam over enkele facturen. De man, die in zijn bed wilde kruipen, beslechtte die discussie door haar enkele stevige vuistslagen te geven. Ook beet hij in haar armen. Zelf bleek de man ook gewond te zijn. De rechter beoordeelde het geval dan ook als wederzijdse slagen en verwondingen. “Het is onduidelijk wie als eerste geslagen heeft. Het is niet omdat enkel zij een medisch attest heeft dat enkel zij slachtoffer werd van slagen. Foto’s tonen ook de verwondingen bij hem aan. Op basis van twijfel moet ik beklaagde dan ook vrijspreken.”