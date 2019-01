Provincie wil Proefcentrum Pamel energieneutraal maken Michiel Elinckx

16 januari 2019

16u54 0 Roosdaal De nieuwe deputatie van provincie Vlaams-Brabant wil de komende legislatuur het Proefcentrum Pamel energieneutraal maken. Dat staat in de beleidsverklaring te lezen.

Het Proefcentrum Pamel, gelegen in de Molenstraat, staat in voor de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. Het nieuwe provinciebestuur wil geld vrijmaken om het proefcentrum milieuvriendelijker te maken. “Het proefcentrum wordt omgebouwd tot een energieneutraal centrum, door gebruik te maken van zon, wind en biomassa”, staat in de beleidsverklaring. “Samen met partners die inzetten op biologische en duurzame landbouw, platteland, natuur- en landschapsonderhoud evolueert het tot een plattelandscentrum.” Wanneer de renovatiewerken zouden starten, is nog niet geweten. Binnenkort zal het provinciebestuur waarschijnlijk de definitieve plannen bekendmaken.