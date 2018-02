Proefcentrum zoekt gebruikers voor bio-gronden en serres 13 februari 2018

De provincie Vlaams-Brabant zoekt nieuwe gebruikers voor de vrije accommodatie in het Proefcentrum Pamel. Door het vertrek van de tuinbouwscholen kwam een deel van de accommodatie in het Proefcentrum vrij. "We zoeken organisaties die deze gronden en serres willen exploiteren voor bio-teelten", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. "Alle gronden en serres hebben een bio-certificaat." De aangeboden gronden omvatten 2.900 vierkante meter groentekweekserres, 900 vierkante meter druivenserres, 1.450 vierkante meter kweekserres en 7,5 hectare gronden met bio-certificatie. Ook kan er eventueel gebruik gemaakt worden van een bedrijfswoning, tuinbouwmachines, loodsen en frigo's. De oproepperiode loopt van 9 februari tot en met 9 maart. De gronden kunnen toegewezen worden via een erfpachtovereenkomst voor 30 jaar. De serres worden verkregen via gebruiksovereenkomsten voor 9 jaar. Voor meer info en inschrijvingsformulieren kunnen geïnteresseerden terecht bij johan.bellen@vlaamsbrabant.be. (MEN)