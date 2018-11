Praatcafé rond dementie Michiel Elinckx

18 november 2018

10u19 0 Roosdaal Op dinsdag 20 november organiseert de gemeente Roosdaal haar vijftiende editie van het praatcafé rond dementie.

Deelnemers komen meer te weten over omgaan en communicatie met mensen met dementie. Sigrid De Geyter is gastspreekster van dienst. Achteraf kunnen ook vragen gesteld worden over het onderwerp. Aan het einde van de sessie kunnen aanwezigen ervaringen met elkaar uitwisselen. Het praatcafé start om 19.30 uur in vzw woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw. Inschrijven kan via inge.vanderstappen@roosdaal.be.