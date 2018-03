Politie neemt drugs en geld in beslag 08 maart 2018

02u31 0 Roosdaal De lokale en federale politie hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een actie tegen inbrekers opgezet in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.

De gecoördineerde 'EXIT-actie' was gericht tegen rondtrekkende inbrekersbendes. De politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) zette een voertuig in dat uitgerust is met een slimme camera. Van de 1.519 nummerplaten die gescand werden, bleek geen enkele geseind te staan. De politie stelde wel één proces-verbaal op voor een man die 6,52 gram cannabis bij zich had. Bij een andere bestuurder werd 595 euro in beslag genomen omdat hij betrokken is in een witwasdossier.





Tot slot voerden de agenten van de zone TARL samen met collega's uit Dilbeek en de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) controles uit aan het parkeerterrein van de E40 in Groot-Bijgaarden. Wat die controles opgeleverd hebben, is niet duidelijk. (TVP)