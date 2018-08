Politie laat wagens takelen na onderzoek 09 augustus 2018

De politie heeft maandag na een urenlange observatie verschillende voertuigen getakeld aan een woning in de Hoogstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Profetenstraat. Dagelijks staan daar verschillende voertuigen, meestal zonder nummerplaten. Sommige wagens worden voorzien van Franse kentekenplaten of garageplaten. Het is niet duidelijk waarom sommige wagens werden getakeld. De lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) kan enkel kwijt dat het om gerechtelijke feiten gaat en dus niet kan communiceren. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het niet op de hoogte is. "Misschien omdat het onderdeel uitmaakt van een lopend onderzoek waarbij wij niet gecontacteerd moesten worden", klinkt het. (TVP)