Politie combineerde alcohol- met snelheidscontrole in Affligem en Roosdaal Tom Vierendeels

10 januari 2019

17u08 0 Roosdaal Negen inspecteurs van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) hielden woensdag twee alcoholcontroles, bijgestaan door een flitswagen en twee motards om onderscheppingen uit te voeren. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld.

De flitswagen werd achter de plek van de controle opgesteld, mogelijk omdat politiediensten merken dat bestuurders achter zo’n dispositief het gaspedaal eens diep induwen. Twee motards waren ter plaats om eventuele onderscheppingen uit te voeren.

In Affligem werd zo vastgesteld dat 29 van de 472 gecontroleerde wagens sneller reden dan de toegelaten vijftig kilometer per uur. In totaal werden 129 bestuurders onderworpen aan een ademtest, maar niemand werd betrapt op het rijden onder invloed. Twee personen gebruikten hun gsm achter het stuur en zeven chauffeurs droegen hun veiligheidsgordel niet.

Bij de snelheidscontrole in Roosdaal gingen 73 van de 793 gecontroleerde wagens te snel voorbij de flitswagen, die buiten de bebouwde kom werd opgesteld. Bij de controle bleken twee wagens niet verzekerd te zijn, waardoor ze in beslag werden genomen. En van de twee bleek bovendien niet ingeschreven te zijn. Bij de alcoholcontrole was er een bestuurder op een totaal van 58 die te diep in het glas gekeken had. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingehouden. Tot slot werden er twee chauffeurs betrapt op het niet dragen van de veiligheidsgordel en nog eens twee op het gebruik van de gsm achter het stuur.