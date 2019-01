Pasar organiseert winterwandeling Michiel Elinckx

07 januari 2019

15u54 0 Roosdaal Op zondag 3 februari vindt er een winterwandeling plaats van vereniging Pasar.

De wandeling start om 13.30 uur aan GC Het Koetshuis in Strijtem. Vandaar trekt de wandelgroep via het Geboortebos richting Tomberg. Wandelaars kunnen zo het vernieuwde vlonderpad ontdekken. Nadien passeert de groep onder meer nog aan de Zepposmolen in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Na de wandeling biedt Pasar nog een drankje en een hapje in Strijtem aan. Daarnaast wordt ook het activiteitenprogramma van 2019 voorgesteld. Niet-leden betalen 1 euro, leden en kinderen wandelen gratis mee. Inschrijven kan tot vrijdag 25 januari via pasarroosdaal@gmail.com.