Partijen twisten over snelheid na zware aanrijding op N8 in Poelk Tom Vierendeels

06 februari 2019

17u18 11 Roosdaal De Halse politierechtbank behandelde maandag een zwaar verkeersongeval uit 2017 waarbij een jonge vrouw uit Roosdaal levensbedreigende verwondingen opliep. Ze stak de Ninoofsesteenweg te voet over toen ze werd aangereden. Momenteel stelt ze het goed.

Het ongeval deed zich voor op 7 december 2017. B.S. was net van de bus gestapt ter hoogte van het kruispunt met de Poelkbeekstraat en stak over het zebrapad de steenweg over. Door de ingrijpende wegenwerken waren de verkeerslichten op dat kruispunt nog niet in werking. Op dat moment werd ze aangereden door een bestuurder die in de richting van Ninove reed. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZ Brussel, waar ze een tijdlang in coma lag met onder meer een hersenletsel. “Alles gaat momenteel beter, maar het is uiteraard afwachten wat de toekomst brengt”, sprak de advocate van de familie. De vader van het meisje kwam naar de rechtbank, net als de aanrijder. “Zelf wilde ze ook aanwezig zijn om te tonen hoe ver ze intussen geraakt is in haar herstel”, sprak de man. “Maar omdat de andere partij een ontmoeting weigerde, kon ze hem nu niet onder ogen zien.”

Het is vooral dat wat de vader tegen de borst stoot. “Niemand is vragende partij voor een ongeval”, ging hij verder. “Ik koester dan ook geen enkele wrok tegenover die man. Maar waar ik het wel moeilijk mee heb is dat het niet tot een gesprek kwam met hem. Wij hadden ook graag zijn kant van het verhaal gehoord en ik had hem graag ingelicht over haar toestand, en beide partijen hadden elk afzonderlijk gesprekken met slachtofferhulp. Toen hij vernam dat mijn dochter uit haar coma ontwaakt was, was dat voor hem voldoende om zijn leven verder te zetten en de gesprekken stop te zetten.” De beklaagde gaf aan dat hem in het begin door de politie werd afgeraden om zelf toenadering te zoeken en het allemaal niet zo zwart-wit verlopen is zoals de vader nu beweerde. De rechter oordeelde na het horen van beide partijen dat het er alle schijn van heeft dat er geen slechte intenties mee gemoeid waren.

Beide partijen twisten wel over de omstandigheden van het ongeval. Na vaststellingen en een computersimulatie door een verkeersdeskundige werd geoordeeld dat de man 47 kilometer per uur reed, en het meisje aan 8 km/u het voetpad overstak. Door onder meer de lijnbus was het mogelijk dat de chauffeur het meisje niet tijdig heeft opgemerkt. Zowel de aanrijder als een getuige verklaarden dat de zichtbaarheid miniem was op dat moment. De vader van het slachtoffer repliceerde dat die vaststellingen veronderstellingen zijn, aangezien de aanrijder zijn voertuig verplaatste na het ongeval. Bovendien zouden volgens hem dokters hebben gezegd dat de verwondingen het gevolg zijn van een impact aan een hogere snelheid.

De rechter besliste om de zaak in beraad te nemen en zal op 20 februari zijn vonnis vellen.