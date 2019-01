Parochiezaal wordt tijdelijke babbelstaminee Michiel Elinckx

09 januari 2019

17u39 0 Roosdaal Van maandag 14 januari tot en met zondag 20 januari wordt de parochiezaal van Kattem omgevormd tot een pop-up café. De hele week staan er verschillende activiteiten gepland.

In de babbelstaminee zal er iedere dag iets anders te beleven zijn. Onder meer oude foto’s en verhalen over Kattem, Walter en Dirk Evenepoel die liedjes zingen, een kleuterklas reünie en een Kattoem quiz. De integrale opbrengst van de week gaat naar de Belgische Rett Syndroom Vereniging vzw. Van maandag tot en met vrijdag is de babbelstaminee open van 19 uur tot 22 uur. Op zaterdag is een rustdag, zondag wordt er afgesloten met een wafelenbak van 14 uur tot 18 uur. Toegang is gratis.