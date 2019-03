Oudste inwoner van Roosdaal overleden: Celestine Heyvaert werd 106 jaar Michiel Elinckx

04 maart 2019

13u21 1 Roosdaal Celestine ‘Celleke’ Heyvaert is afgelopen zaterdag overleden. Ze was met 106 jaar de oudste inwoner van Roosdaal.

Celleke verbleef sinds 2011 in het Pamelse woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw. Met haar 106 jaar was ze veruit de oudste inwoner van Roosdaal. Ze werd op 1 april 1912 geboren in Baardegem. Celleke werkte eerst als fabrieksarbeidster, daarna zorgde ze voor haar twee kinderen. Haar grote passie was fietsen, waardoor ze tot op gezegende leeftijd erg fit bleef. Celleke overleed zaterdag in WZC Onze-Lieve-Vrouw op 106-jarige leeftijd. Op 1 april zou Celleke 107 kaarsjes uitblazen. De begrafenis vindt plaats op donderdag 7 maart om 10 uur in Sint-Margarethakerk van Baardegem. Daarna krijgt ze haar laatste rustplaats in haar thuisdorp Baardegem.