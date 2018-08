Oude begraafplaats krijgt opknapbeurt 03 augustus 2018

De oude begraafplaats van Pamel is weer onkruidvrij. De gemeentediensten maakten alle grafzerken in een paar dagen tijd weer zichtbaar.





Begin juli regende het klachten over de toestand van het oud kerkhof in Pamel. Het onkruid woekerde over de grafzerken, de paadjes waren amper zichtbaar voor wandelaars. Milieuschepen Herman Claeys (CD&V) beloofde een evaluatie te maken van alle Roosdaalse begraafplaatsen en - waar nodig - een opknapbeurt te geven.





De voorbije weken deden de gemeentediensten hun ronde van de begraafplaatsen en maakten ze alles proper. Om deze toestanden in de toekomst te vermijden, wil het gemeentebestuur op de oude begraafplaats de paden inzaaien met gras. Op termijn moet de begraafplaats een stilteplaats worden voor mens en natuur. (MEN)