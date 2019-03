Oud-politiecommissaris Freddy Sonneville geeft opnieuw verkeerslessen in paasvakantie Michiel Elinckx

12u45 0 Roosdaal Op maandag 8 april start gewezen politiecommissaris Freddy Sonneville opnieuw met een gratis reeks verkeerslessen.

De lessen staan in functie van het theoretisch rijexamen. De 74-jarige Sonneville geeft al sinds 1977 de gratis lessenreeks in Roosdaal en omstreken. Deelname is gratis, inschrijven vooraf is verplicht. Iedereen kan zich vanaf 5 maart inschrijven via freddy.sonneville@skynet.be of telefonisch op 0496 12 92 86. De lessen vinden plaats in zaal De Kluis in de Kapelleweide. In totaal zijn er 5 lesdagen - van 8 april tot en met 15 april.