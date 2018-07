Omhoog gekomen weg is dé ideale skateramp 03 juli 2018

In de Nederheilbeekweg, de weg voor voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen tussen Pamel en Strijtem, is afgelopen weekend een deel van het wegdek door de hitte omhoog gekomen. Twee betonplaten zetten door de hoge temperaturen uit en zochten zich een weg naar boven. Voor enkele skaters bood het een unieke kans. "Zo heeft Roosdaal eindelijk een skatepark", lachen Pieter-Jan Braeckmans en Killian Taquet. "Als de hete temperaturen aanhouden, komen er misschien nog andere platen omhoog en hebben we hier een volledig parcours. Afgelopen weekend merkten we dit op en besloten we ons skateboard erbij te halen. Andere skaters volgen ons voorbeeld."





Schepen Wim Goossens (CD&V) laat weten dat de gevaarlijke situatie al werd aangeduid en dat de herstelling zo snel mogelijk zal gebeuren. (TVP)