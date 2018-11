Okay opent vestiging langs Ninoofsesteenweg in Roosdaal Michiel Elinckx

28 november 2018

12u18 0 Roosdaal Okay heeft een nieuwe vestiging langs de Ninoofsesteenweg geopend.

OKay Roosdaal bevindt zich op de hoek van de Rijstraat en de Ninoofsesteenweg, recht tegenover feestzalen De Majeur. Op deze drukke as tussen Ninove en Brussel is er dagelijks veel woon-werkverkeer, maar zijn er weinig supermarkten. “We willen zowel de buurtbewoners aanspreken als mensen die op weg naar huis nog even willen stoppen om boodschappen te doen”, zegt store manager Lien Vannieuwenhuyse. “We hopen een trouw cliënteel op te bouwen.” De winkel is 650 vierkante meter groot, neemt 13 mensen in dienst en heeft 166 zonnepanelen op het dak.

Sneller dan verwacht

De opening was oorspronkelijk voorzien voor maart 2019, maar Colruyt Group kreeg de bouwvergunning sneller dan verwacht in handen en begon in februari al met de werken. OKay heeft verder niet onmiddellijk nieuwe concrete projecten in de regio Pajottenland-Zennevallei. De Roosdaalse vestiging behoort tot de nieuwe generatie Okay-winkels, met een moderne inrichting.