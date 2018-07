Ninoofsesteenweg volledig open tijdens bouwverlof 03 juli 2018

Van 13 juli tot en met 6 augustus zullen beide rijstroken van de Ninoofsesteenweg tijdelijk opengesteld worden voor verkeer. Door het bouwverlof liggen de herinrichtingswerken stil. De snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur blijft evenwel gelden. Ook het kruispunt van de Belle Alliance wordt volledig opengesteld. Van 10 tot en met 12 juli worden de verkeerslichten aan het kruispunt geplaatst. Na het bouwverlof wordt een deel van het rijvak richting Ninove terug afgesloten door asfalteringswerken. Het verkeer zal dan weer over een rijstrook per rijrichting moeten rijden. De werken zouden eind augustus afgerond moeten zijn. (MEN)