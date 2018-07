Ninoofsesteenweg tijdelijk volledig open 17 juli 2018

De Ninoofsesteenweg (N8) is tot en met 6 augustus volledig open. Door het bouwverlof liggen de werken stil.





Sinds april 2017 zijn er herinrichtingswerken aan de gang op de Ninoofsesteenweg. Over een afstand van twee kilometer komen onder meer fietspaden en veiligere kruispunten. De werken zorgden anderhalf jaar voor lange files, maar dat is nu grotendeels voorbij. De komende drie weken heeft de drukke verbindingsweg opnieuw twee rijvakken in beide richtingen. Ook het kruispunt van de Belle Alliance is weer toegankelijk. Na het bouwverlof wordt een deel van het rijvak richting Ninove opnieuw afgesloten voor asfalteringswerken. Het verkeer zal dan weer over een rijstrook per rijrichting moeten. Eind augustus moeten de werken afgerond zijn. (MEN)