Nieuw dak voor FC Flora Michiel Elinckx

12 december 2018

15u44 4 Roosdaal De renovatie van de infrastructuur van FC Flora is volop aan de gang. Nadat de spelers de kantine een nieuw gelaat gaven, werd nu het dak vernieuwd.

Om geld in te zamelen voor de grote renovatie, richtte FC Flora afgelopen zomer een crowdfunding op. Sympathisanten konden een maand lang geld storten om de herstellingswerken te financieren. De teller stopte uiteindelijk op 4.000 euro. Het clubbestuur hoopte op steun van de gemeente Roosdaal, maar die kwam er niet. Uiteindelijk staken de voetballers zelf de handen uit de mouwen. De kantine werd volledig vernieuwd. Afgelopen week werd ook het dak van de kantine en de kleedkamers vervangen. Dat was volledig kapot. Tijdens regenbuien druppelde het water via het plafond naar binnen. Na het dak moeten de kleedkamers volledig vernieuwd worden. Daarna kan FC Flora - met meer dan honderd voetballers een van de grootste caféploegen van de streek - starten met een nieuwe infrastructuur.