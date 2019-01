Natuurpunt organiseert plantactie in Bouchoutstraat Michiel Elinckx

30 januari 2019

15u44 0 Roosdaal Natuurpunt houdt op zaterdag 9 februari een plantactie in de Bouchoutstraat.

In die straat werd een bosperceel enkele jaren geleden gekapt. De populieren op het perceel waren kaprijp en begonnen af te takelen. Na de kapping werd er gekozen om enkele jaren te wachten om te kijken welke bomen en struiken spontaan opschoten op het terrein. “Die strategie bleek niet zo succesvol”, zegt Alwin Loeckx van Natuurpunt Pajottenland. “Er is wel heel wat hazelaar, vlier, meidoorn, zomereik en boskers spontaan opgeschoten. Maar dat is niet genoeg om zich terug te ontwikkelen tot een mooi stukje bos.” Daarom wil Natuurpunt een handje helpen en organiseert de natuurvereniging een plantactie. In totaal zullen er 225 bomen en struiken aangeplant worden. “We kiezen onder meer voor zwarte els, meidoorn, rode kornoelje en hazelaar. Zo zorgen we voor extra diversiteit en een ideale leefomgeving voor heel wat diersoorten.” De plantactie start 9.30 aan de Bouchoutstraat. Natuurpunt raadt aan om handschoenen en een stevige spade mee te brengen.