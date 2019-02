MPC Sint-Franciscus zet weldoeners in de bloemetjes Michiel Elinckx

20 februari 2019

15u48 0 Roosdaal MPC Sint-Franciscus heeft een receptie georganiseerd voor alle verenigingen die voor hen geld inzamelden tijdens Music For Life.

In totaal ontving de onderwijsinstelling 18.700 euro door de acties van Music For Life. Er waren tijdens de voorbije Warmste Week maar liefst 11 acties ten voordele van MPC Sint-Franciscus. Onder meer café De Fles uit Haaltert, Nauertep en de Roosdaalse Groen-afdeling staken de handen uit de mouwen om geld in te zamelen. Om alle mensen te bedanken, organiseerde MPC Sint-Franciscus dindsdagavond een bedankingsreceptie, met een glaasje cava en een hapje. Met het opgebrachte geld zal de school investeren in verstelbare tafels, snoezelmateriaal en nieuwe muziekinstrumenten.