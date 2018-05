MPC Sint-Franciscus opent dagcentrum 18 mei 2018

02u59 0 Roosdaal Dagbestedingscentrum De Stroom werd gisteren officieel geopend. Deze dagbesteding is opgericht door MPC Sint-Franciscus in de Kapellestraat. Jongvolwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking kunnen er overdag terecht.

De jongvolwassenen zullen iedere dag van 9 uur tot 16 uur in de dagbesteding terecht kunnen. 's Ochtends worden ze met het openbaar vervoer van MPC Sint-Franciscus, waar ze verblijven, naar het huis in de Kapellestraat gebracht. "De bedoeling is om met hen te zoeken naar werkactiviteiten die ze graag doen", zegt Nadine De Sloover, verantwoordelijke van de dagbesteding. "Doordat ze deelnemen aan activiteiten, kunnen ze iets betekenen voor anderen. Al onze jongeren genieten van de complimentjes voor wat ze gedaan of gemaakt hebben."





Wekelijkse activiteiten

De Stroom wil een heel weekschema opstellen. Zo krijgen de jongeren toch een routine in hun leven. "Ze kunnen niet meer voltijds naar school gaan. Daarom willen we hen wekelijkse activiteiten voorschotelen, zoals naar de markt gaan of een wandeling maken met de alpaca's. Zo blijven ze actief binnen onze samenleving."





Wie meer wil te weten komen over dagbesteding De Stroom, kan terecht op het nummer 0499/75.41.01.





(MEN)