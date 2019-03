MPC Sint Franciscus ontruimd na gaslek dat ontstond bij afbraakwerken Tom Vierendeels

21 maart 2019

19u43 0 Roosdaal Het MPC Sint Franciscus werd donderdagnamiddag even ontruimd nadat er een gaslek in de omgeving was ontstaan. Uiteindelijk was de situatie snel onder controle. De kinderen van de school voor buitengewoon onderwijs liepen geen gevaar.

Het lek ontstond kort na 15 uur op een terrein aan het kruispunt met de Kloosterstraat waar een woning die eigendom is van de gemeente overdag werd afgebroken. “De aannemer was met een kraan de grond aan het effenen maar raakte daarbij zowel de water- als de aardgasleiding”, weet Wim Van der Sichel van Fluvius. “Om 15.15 uur kregen wij de eerste oproep en onze eerste ploeg was zeven minuten later al ter plaatse.” Ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West en politiezone TARL kwamen ter plaatse. Met de graafbak van de kraan werd in eerste instantie de leiding aan het lek dichtgeduwd en de leerlingen van het MPC werden preventief ontruimd richting een verzamelplaats aan het zwembad. “Onze mensen hebben de eerste handelingen uitgevoerd om de situatie proberen op te lossen waardoor na twintig minuten alles onder controle was”, weet Van der Sichel. “Rond 16.45 uur was het probleem uiteindelijk volledig afgehandeld.”