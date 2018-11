Mountainbiken met De Wolfkens Michiel Elinckx

Wielertoeristenclub De Wolfkens organiseert zondag 18 november haar jaarlijkse mountainbiketocht.

De tocht is intussen een klassieker geworden in het mountainbikewereldje. Vorig jaar schreven 1030 sportievelingen - waaronder zelf een aantal Nederlands - zich in. Komende zondag vindt de volgende editie plaats. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 18, 26, 37 en 50 kilometer. Er is een ruime parking voorzien. Na de toertocht zijn er verschillende faciliteiten, zoals een mega bike wash, douches en een bewaakte fietsparking. Nadien de inspanning kunnen de deelnemers ontspannen met een après-bike. Inschrijven kan van 8 uur tot 10.30 uur. Startplaats is het Proefcentrum Pamel in de Molenstraat. Meer info is te vinden via www.dewolfkens.be.