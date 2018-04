Motorrijder gewond na botsing 23 april 2018

Een motorrijder is zaterdagnamiddag rond 15.30 uur gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Kattemstraat met de Profetenstraat. Het slachtoffer botste er om een nog onbekende reden tegen een Mercedes. De motard werd weggeslingerd en eindigde naast de rijbaan. Een mug-team en een ziekenwagen kwam ter plaatse en brachten de man, die onder meer verschillende breuken opliep, over naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar. (TVP)