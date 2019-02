Molenstraat afgesloten op 20 februari Michiel Elinckx

15 februari 2019

16u21 0 Roosdaal Op woens dag 20 februari zal de Molenstraat tijdelijk afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

De gemeente Roosdaal voert herstellingen uit in de straat. Hierdoor zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden. Het verkeer wordt in beide rijrichtingen omgeleid via de Gasthuisstraat, Pamelse Klei en Dokter Roossenstraat.