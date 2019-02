Moeder trekt met wagen naar garage nadat zoon onder invloed ongeval heeft veroorzaakt en vlucht Tom Vierendeels

01 februari 2019

15u53 2 Roosdaal Een 19-jarige vluchtte vorig jaar weg na een ongeval aan de wegenwerken op de Ninoofsesteenweg. Hij kwam terug van een feestje waar hij nog even was blijven slapen, maar bleek alsnog te veel alcohol in het bloed te hebben. De moeder bracht de wagen bovendien snel naar een garage voor de herstelling. De zaak kwam deze week voor de Halse politierechtbank.

Het ongeval gebeurde vorig jaar op 25 maart kort na 11 uur ter hoogte van de ingrijpende wegenwerken op de Ninoofsesteenweg in Pamel. De tiener, die nog geen twee jaar zijn rijbewijs had, week af van zijn rijbaan en botste tegen een tegenligger. Vervolgens sloeg hij onmiddellijk op de vlucht. “Hij kwam terug van een feestje waar hij om 6 uur het laatste glas alcohol had gedronken”, pleitte de advocaat. “Die nacht had hij cava en whisky-cola gedronken. Hij was enkele uren blijven slapen op de plek van het feestje en toen naar huis vertrokken.”

Na het ongeval reed de jongeman onmiddellijk naar huis, waar hij het kapotte wiel wisselde met het reservewiel. De moeder van de jongen nam volgens de advocaat contact op met de verzekering, maar toen ze daar geen gehoor kreeg, belde ze een garagist. Toen de politie kort voor 13 uur aan de deur stond, bleek de moeder met de wagen al in de garage te zijn met het beschadigde voertuig. Een ademtest op dat moment wees uit de bestuurder 1,31 promille in het bloed had. “Dit is geen goede opvoeding”, liet de politierechter zich ontvallen. “Als moeder had ze hem bij de haren moeten meesleuren tot bij de politie in plaats van naar de verzekering en de garage te bellen. Als er geen getuigen waren die de nummerplaat konden noteren, was hij er misschien mee weggekomen. Voor hetzelfde geld was hij verongelukt, of reed hij iemand anders dood.”

De rechter veroordeelde de jongeman tot een werkstraf van zestig uur, een rijverbod van 45 dagen en als hij zijn rijbewijs terugwil, moet hij eerst zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen.