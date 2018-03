Meerderheid keurt motie voor eigen rechtbank af 31 maart 2018

De door oppositiepartij N-VA voorgedragen motie voor de oprichting van een eigen rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde werd door meerderheidspartij CD&V geweigerd. "Verdachten kiezen vaak voor de Franstalige rechtbank in Brussel, waar mildere straffen uitgesproken worden", zegt gemeenteraadslid Linda Van den Eede (N-VA). "De meerderheid veegde de motie van tafel omdat het volgens hen om federale materie gaat. Maar dat slaat nergens op. Een motie dient net om een zaak bij een hoger bestuur in beweging te krijgen. Vreemd is ook dat CD&V-afdelingen in andere gemeenten wel voor gestemd hebben. Maar zoals altijd werd het hier in Roosdaal niet beoordeeld op inhoud, maar wel op wie het punt voorgedragen heeft."





