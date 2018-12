Man zwaargewond nadat hij bedolven raakt onder muur Michiel Elinckx

13 december 2018

17u31 0 Roosdaal Een man uit de Kleemstraat is vanmiddag zwaargewond geraakt nadat een stuk muur op hem viel. De brandweer had anderhalf uur nodig om de man uit de benarde situatie te bevrijden. Hij verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeluk deed zich voor omstreeks 14.40 uur. De bewoner van de woning in de Kleemstraat was bezig met renovatiewerken aan de achterkant van de woning. Door een nog onbekende reden brak een muur in twee stukken. Het onderste deel van de muur belandde op de benen van de onfortuinlijke man. Daarnaast belandde een groot stuk muur op zijn hoofd. Buren hoorden meteen de hulpkreten van het slachtoffer en snelden naar het huis. De vrouw van de man arriveerde net na het ongeval bij de woonst. Ze opende de voordeur voor de buurtbewoners, die de man grotendeels onder de muur aantroffen. Een van de buurtbewoners was Wilfried Evenepoel. “Hij had zijn gsm nog in zijn handen”, vertelt Wilfried. “Toen we hem aantroffen, had hij vooral pijn aan zijn voeten. Ik verwittigde meteen een andere buurtbewoner. Samen probeerden we de muur op te tillen, maar dat bleek een onmogelijk werk. Na enkele minuten kwam ik op het idee om een ijzeren staaf te gaan halen. Met die staaf kon ik de muur optillen, een andere buurtbewoner stak dan een stukje hout onder de muur. Zo konden we de muur ongeveer 30 centimeter optillen. Eigenlijk konden we de man vanonder de muur trekken, maar de ambulanciers vroegen ons om te wachten op de brandweer. Ik ben wel een handig type, maar zo’n situatie blijft natuurlijk een speciaal geval. Het was beter dat de brandweer het werk overnam.”

Volgens Wilfried heeft de dertiger geluk gehad. Een groot stuk muur belandde gedeeltelijk op zijn hoofd. “Het stuk muur was zeker 2 meter lang en 1 meter breed”, aldus Wilfried. “Als hij dat volledig op zijn hoofd gekregen had, konden de gevolgen erger geweest zijn. Hopelijk valt de schade aan zijn benen mee. Ik weet dat hij al enkele jaren aan het renoveren is. Ik vermoed dat dit het laatste stuk van de renovatie was. Spijtig dat dit gebeurde, hopelijk zijn de kwetsuren niet te erg.”

Moeilijke bevrijding

De brandweer had anderhalf uur nodig om de man uit de benarde positie te bevrijden. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg onder meer steun van de brandweerzone van Denderleeuw. “Zo’n verplettering vraagt natuurlijk extra aandacht”, aldus majoor Bruno Van den Broeck. “Daarom namen we onze tijd om de muur voorzichtig te verwijderen. Elke beweging kan grote gevolgen met zich meebrengen. De muur lag schuin op de man. Hij had geluk dat een tafeltje, dat net naast hem stond, een deel van de klap opving. Het bovenlichaam was vrij, de man was de hele tijd bij bewustzijn. De MUG werd er ook bij gevraagd voor medische bijstand te leveren. Na anderhalf uur konden we het stuk muur volledig verwijderen en de man naar het ziekenhuis voeren.” De man was zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De Kleemstraat werd tijdens de volledige duur van de interventie afgesloten voor verkeer.