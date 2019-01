Man botst met 1,4 promille tegen boom Tom Vierendeels

28 januari 2019

“Dat u hier nog kan staan is eigenlijk een mirakel te noemen. Onze wegen staan vol bomen met foto’s van verongelukte jonge mensen.” De Halse politierechter maakte een man maandag duidelijk dat hij bij zijn ongeval in juli 2017 enorm veel geluk heeft gehad toen hij in Roosdaal tegen een boom botste. Hij bleek 1,4 promille het bloed te hebben en zijn wagen werd total loss verklaard. “Bovendien is het al uw tweede veroordeling”, ging de rechter verder. “U ging in beroep, waar de uitspraak bevestigd werd en drie maanden na die uitspraak heeft u dit ongeval.” De man kreeg een boete van 3.200 euro, waarvan 1.600 met uitstel en een rijverbod van drie maanden.