Maand lang hinder door werken in Ponchaustraat en Koning Albertstraat Michiel Elinckx

21 januari 2019

14u19 0 Roosdaal Van 28 januari tot 1 maart werken de nutsmaatschappijen in de Koning Albertstraat en een gedeelte van de Gustaaf Ponchaustraat.

De werken situeren zich in de Koning Alberstraat, tussen het kruispunt met de Ponchaustraat en de grens met Lennik. Ook het eerste deel van de Ponchaustraat zal ingenomen worden door de werken. Er wordt gewerkt in verschillende fasen. Er zal hinder zijn voor het verkeer. Om de verkeersdoorstroming beter laten te verlopen, worden er verkeerslichten geplaatst bij de werfzone. Daarbovenop is er een aangepaste snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.