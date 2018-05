Luc Van Liedekerke laat herdenkingsmonument vernieuwen 23 mei 2018

Aan het veld 'de Loo' in de Bosstraat heeft historicus Luc Van Liedekerke een stenen herdenkingskruis laten vervangen ter nagedachtenis van een verongelukte landbouwer. Jacobus Van Tricht (22) kwam op 4 mei 1833 om het leven bij een werkongeval.





De man was op het veld aan het werk met een bolder, voortgetrokken door een paard. Zelf zat hij op het zitje van het werktuig, maar zijn paard sloeg op hol en het Van Tricht kwam onder de bolder terecht. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn ouders lieten ter herdenking een stenen kruis plaatsen, dat in 1995 beschadigd werd.





"Gezien dit belangrijk gemeentelijk erfgoed is, vind ik dat we dit in ere moeten houden", verklaart Van Liedekerke. "Op subsidies kon ik niet rekenen. Wim Van Snick, van Natuursteen Van Snick, sponsorde echter wel een volledig nieuw kruis van 150 kilogram. We hebben ook een knotwilg achter het kruis geplant om zo het monument bescherming te bieden."





Van Liedekerke zal samen met Van Snick ook het 'stenen kruis' in de Profetenstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kattemstraat, restaureren. Daar kwam in 1783 de 36-jarige Frans Carlier om het leven toen hij onder zijn kar terecht kwam toen een wiel afbrak. Het ongeval gebeurde om 7 uur 's ochtends op een zondag, maar omdat het zo heet was werd de man twee uur later al begraven. Zijn moeder liet het herdenkingskruis een jaar later plaatsen.





(TVP)