Lostraat wordt tijdelijk afgesloten 19 januari 2018

02u26 0

Vandaag worden de Lostraat en Kleine Lostraat tijdelijk afgesloten voor verkeer. Een aannemer voert dan verschillende boringen uit in beide straten. De boringen starten buiten de spitsuren, tussen 9 uur en 15 uur. Tijdens de werken is autoverkeer niet toegelaten, fietsers kunnen wel nog door. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Profetenstraat, Kattemstraat, Abeelstraat en Herststraat. (MEN)