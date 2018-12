Linda Van den Eede wordt voorzitter van provincieraad Michiel Elinckx

04 december 2018

16u05 0 Roosdaal Linda Van den Eede (N-VA) wordt zes jaar lang de voorzitster van de gemeenteraad. Voor Van den Eede is het de eerste keer in 42 jaar dat ze niet in de oppositie zit.

Van den Eede is een van de N-VA-boegbeelden in Roosdaal. Al meer dan 42 jaar zit ze op de oppositiebanken, maar daar komt nu een eind aan. De komende zes jaar wordt ze voorzitter van de provincieraad. “Een hele eer”, vindt ze. “Het is voor de eerste maal dat iemand van het Pajottenland de provincieraad in goede banen moet leiden. Dat kan niet iedereen zeggen. Ik stippel misschien niet mee het beleid uit, maar moet de orde bewaren binnen de vergadering. Mijn eerste zitting was alleszins een goede binnenkomer. Louis Tobback trok meteen van leer. Maar ik laat me niet snel intimideren door iemand.” Intussen blijft Van den Eede actief binnen de Roosdaalse politiek. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen draaiden uit op een ontgoocheling voor N-VA. “Ik blijf gemeenteraadslid binnen Roosdaal. De komende maanden zal ik bekijken hoeveel impact mijn werk als provincieraadsvoorzitter heeft. Maar het is de bedoeling om beide functies te combineren.”