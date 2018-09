Linda Van den Eede gaat voor de sjerp 04 september 2018

02u37 0

N-VA Roosdaal heeft haar definitieve lijst voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Linda Van den Eede wordt de lijsttrekster op 14 oktober. Van den Eede zit al meer dan veertig jaar op de oppositiebanken. Het N-VA-boegbeeld wil eindelijk de burgemeesterssjerp veroveren. Uittredende gemeenteraadsleden Kristof Cooreman en Veerle Stassijns staan op plaatsen twee en drie. Nieuwkomer Matthias Wijnant duwt de lijst. De N-VA-lijst telt in totaal 21 personen. "Ik ben als lijsttrekster terecht fier op onze N-VA-kandidaten", aldus Van den Eede. "We hebben hard gewerkt aan een evenwichtige lijst en het resultaat mag er zeker zijn: mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking met elk hun meerwaarde en een warm hart voor Roosdaal. We willen onder meer inzetten op een propere en nette gemeente en veilige voet- en fietspaden." N-VA Roosdaal behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 34,5 procent van de stemmen - goed voor negen zetels. (MEN)