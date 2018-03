Kraanstraat weer open na zes maanden 27 maart 2018

03u14 0 Roosdaal De Kraanstraat in Roosdaal is sinds eind vorige week opnieuw open voor verkeer. Je moet er wel met enkele nieuwe regels rekening houden.

In de voorbije zes maanden werd er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De straat werd voorts ook uitgerust met een gescheiden fietspad. En er zijn nu ook twee wegversmallingen die de snelheid moeten remmen. Die ingreep wordt gecombineerd met een nieuwe snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur. De politie zal in de komende weken verscherpte controles uitvoeren, gericht op hardrijders en foutparkeerders.





De maatregelen die tijdens de werken van kracht waren, werden intussen opgeheven. Zo werd gisteren de knip in de Eikauterstraat en de Rotstraat verwijderd. Ook worden de verkeerseilanden op de Keyerberg en in de Kleemstraat weggehaald. (MEN)