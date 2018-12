Kobe Gordts is nieuwe afdelingsvoorzitter van Groen Michiel Elinckx

19 december 2018

10u51 0 Roosdaal De leden van Groen Roosdaal hebben unaniem Kobe Gordts aangeduid als nieuwe voorzitter. Gordts neemt de plaats in van Marc Devits, die gemeenteraadslid wordt.

Gordts is 22 jaar en dus een erg jonge voorzitter. “Een bewuste keuze”, legt Marc Devits uit. “De groenen in Roosdaal willen alle kansen geven aan de jeugd. Dat is de generatie die heel goed aanvoelt dat de oude oplossingen niet volstaan voor de actuele problemen.” Gordts toonde zich eerder al geëngageerd binnen het verenigingsleven. Hij was enkele jaren groepsleider van de jongensafdeling van Chiro Amigo’s in Pamel. “We zijn naar de kiezer getrokken met een progressief en groen programma”, aldus Gordts. “We vroegen een betere infrastructuur voor fietsers en voetgangers en willen graag onze dorpskernen weer leven inblazen. Ook transparante politiek was een speerpunt. Rond deze punten wil ik de komende jaren actief politiek werken, op de gemeenteraad en met de inwoners van Roosdaal.” De partij maakte ook haar tweede gemeenteraadslid bekend. De 22-jarige Eline De Vos, student bestuurswetenschappen, zal het zitje innemen. “Ik vertegenwoordig de klimaatgeneratie, de generatie die beseft dat het anders moet”, aldus De Vos. “Ik wil in de gemeenteraad dan ook vooral constructieve oppositie voeren.”