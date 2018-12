Kloostercongregatie Zusters Franciscanessen officieel ereburger Tom Vierendeels

25 december 2018

17u24 0 Roosdaal De Zusters Franciscanessen werden op Kerstmis door een delegatie van het schepencollege gehuldigd als ereburgers van de gemeente Roosdaal. Ze worden geroemd voor de uitbouw van het bijzonder onderwijs in ons land.

Op 20 december stemde de gemeenteraad in om de titel van ‘ereburger’ toe te kennen aan de Strijtemse kloostercongregatie. Zij zijn de grondleggers van het buitengewoon onderwijs in ons land. Al in 1839 werden kinderen met een beperking onderwezen en begeleid in Strijtem, heden het MPC Sint-Franciscus. Zo’n honderd jaar later, in 1928, werd hun eerste huis aangekocht in Lennik en vanuit heel België zakten jongeren af naar daar. Zij onderhandelden ook met de minister van Onderwijs en bouwden hun visie verder uit in Roosdaal. Volgens burgemeester Christine Hemerijckx (CD&V) waren de zusters een voorbeeld voor vele Vlaamse instellingen.

Op Kerstmis zakte een beperkt delegatie van het schepencollege af naar het klooster om de zusters te huldigen. Daar werd een gedicht door schepenen Herman Claeys en Mia Langendries voorgelezen en Hemerijckx nam haar gitaar bij de hand om een liedje te brengen. “Iedereen weet nu dat we ereburgers zijn en we willen nu gewoon opnieuw rustig verder leven”, klinkt het bescheiden bij overste Myriam, die aangaf eigenlijk niet van zin was om iets te vertellen. “We willen iedereen wel bedanken voor wat ons te beurt valt.” Ze bracht vervolgens een toast uit op het geluk en een goede gezondheid voor alle Roosdaalnaren.