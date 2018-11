Kleemstraat dicht voor doorgaand verkeer Michiel Elinckx

23 november 2018

Doorgaand verkeer is tijdelijk niet welkom in de Kleemstraat omdat er betonvakken van de rijbaan hersteld moeten worden. De straat is afgesloten vanaf het kruispunt met Keyerberg, in de rijrichting van Borchtlombeek-centrum. Weggebruikers worden in beide richtingen omgeleid via de Keyerberg en de Broekstraat. Hoelang de werken precies zullen duren, is nog niet geweten. De omleiding volgen kan gepaard gaan met verkeershinder.