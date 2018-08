Kinderen spelen weer onkruidvrij 07 augustus 2018

De inwoners van Kattem kunnen weer opgelucht adem halen. Na anderhalf jaar is het onkruid in het gehucht eindelijk verwijderd. Onder meer het speelplein is opnieuw bereikbaar.





Vorige maand trokken de inwoners van Kattem aan de alarmbel. Meermaals contacteerden ze het gemeentebestuur voor het onkruid. Het speelpleintje, vlak bij de Pastoor Jozef De Bondterf, lag er verloederd bij. Het onkruid stond op meerdere plaatsen tot op kniehoogte. Sommige voetwegen waren niet meer bereikbaar. Inwoners waren soms zo wanhopig dat ze zelf instonden voor het onderhoud van de wegen. Het gemeentebestuur reageerde op de veelvuldige klachten en stuurden de gemeentediensten vorige week af. Na enkele dagen was Kattem weer onkruidvrij. De inwoners laten weten dat ze tevreden zijn, maar hopen dat de gemeentearbeiders vaker naar Kattem komen voor het onderhoud van de bermen en pleinen. (MEN)