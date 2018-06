Kerkstraat afgesloten 22 juni 2018

Op 2 juli wordt de Kerkstraat van 9 uur tot 15.30 uur afgesloten door herstellingswerken. De straat zal in beide richtingen niet bereikbaar zijn. Voor het doorgaand verkeer wordt een omlegging voorzien in beide richtingen via Kraanstraat, Knoddelstraat, Donkerstraat, Broekstraat, Nieuwbaan, Lostraat en Weverstraat.





Ook bussen van De Lijn zullen de omleiding volgen. (MEN)