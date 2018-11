Jongeren vernielen bestelwagen WHW

21 november 2018

13u58 0 Roosdaal Twee jongeren zijn veroordeeld tot celstraffen van 10 en 12 maanden voor het opzettelijk beschadigen van een geparkeerde bestelwagen. Een derde kreeg een werkstraf van 90 uur.

Zeven jongeren hadden in de nacht van 22 op 23 juni 2017 blijkbaar niet veel omhanden. Om hun tijd te doden, vonden ze er niets beters op dan een bestelwagen, die geparkeerd stond op een pleintje aan een school, aan te pakken. Ze sloegen de ruiten van het voertuig in en beschadigden ook de binnenkant van de wagen. Hierna probeerden ze de bestelwagen aan de praat te krijgen, maar zo vernuftig bleken ze nu ook weer niet te zijn. Dat het niet de scherpste messen uit de lade waren, bleek de volgende dag. Hun daden bleken immers gefilmd te zijn. Hierdoor was het een koud kunstje om hen te identificeren. Vier onder hen bleken minderjarig te zijn waardoor enkel de vier meerderjarigen vervolgd werden. Slechts een van hen kwam opdagen. “Wij zagen dat die bestelwagen zwaar beschadigd was. Dat vonden we vreemd en daarom zijn we gewoon een kijkje gaan nemen”, klonk het tegen de rechter. “Op die leeftijd maakte ik me snel uit de voeten als ik een wagen zag waarin net was ingebroken”, aldus de rechter. Hij kreeg een werkstraf. De twee die verstek gave kregen effectieve celstraffen.