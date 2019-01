Jeugdraad Roosdaal zoekt voorzitter Michiel Elinckx

09 januari 2019

17u14 0 Roosdaal De Roosdaalse jeugdraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. De raad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van verschillende jeugdwerkinitiatieven, maar ook uit personen die door hun ervaring in het jeugdleven een bijdrage kunnen leveren. De nieuwe voorzitter moet in Roosdaal wonen of verbonden zijn aan een initiatief binnen het lokale jeugdwerk. Daarnaast is de persoon minimaal 18 jaar. De gemeente Roosdaal wil ook een voorzitter die tijd heeft om het jeugdbeleid mee vorm te geven. Wie zich kandidaat wil stellen, moet zijn kandidatuur voor vrijdag 1 februari naar de jeugddienst sturen. Daarin moet de persoon zichzelf voorstellen, zijn motivatie geven en zijn relatie met het Roosdaalse jeugdwerk beschrijven. Meer info is te verkrijgen via jeugd@roosdaal.be of 054/89.13.52.

