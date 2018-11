Jeugdraad draait plaatjes voor het goede doel Michiel Elinckx

26 november 2018

16u42 0 Roosdaal Op 16 december draait de jeugdraad van Roosdaal plaatjes voor het goede doel tijdens de kerstmarkt op de speelplaats van Triangel Pamel.

Bezoekers van de kerstmarkt kunnen een verzoeknummer aanvragen in rul voor een vrije bijdrage. Het ingezamelde geld gaat integraal naar het Centrum voor Geleidehonden (BCG) via de Warmste Week van Studio Brussel. Tegelijk zullen ook plastic dopjes ingezameld worden voor de Dopjesactie, eveneens ten voordele van het BCG. De jeugdraad bundelt ook de krachten met andere Roosdaalse organisaties, zoals de sportraad en GBS Triangel, om de opbrengst te vergroten. Wie er niet kan geraken, kan een verzoekplaatje aanvragen via jeugd@roosdaal.be en het bedrag storten op het rekeningnummer BE24 0012 7895 8538. Voor de dopjesactie kunnen de dopjes verzameld worden op de jeugddienst, bibliotheek of GC Koetshuis.