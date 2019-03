Jaloerse vriend zet vriendin alarmpistool tegen het hoofd en breekt haar vinger: 6 maanden cel WHW

12 maart 2019

15u20 0 Roosdaal Een twintiger uit Geel is bij verstek veroordeeld tot 6 maanden cel voor partnergeweld. In een jaloerse bui brak hij de vinger van zijn toenmalige vriendin.

Op 16 juni was zijn vriendin naar een eetfestijn gegaan terwijl hij thuis bij hun zoontje bleef in haar woning te Roosdaal. Toen ze omstreeks half 12 thuiskwam, barstte er meteen een discussie los omdat hij haar ervan verdacht vreemd te gaan. Eerst deelde hij enkele klappen uit, waarna hij zijn alarmpistool tegen haar hoofd zette. Bovendien nam hij haar gsm en las enkele berichtjes die erin stonden. In een daarvan zei een familielid haar ‘weg te gaan bij hem’. Hierop ging de man door het lint en stampte in haar gezicht. Ook brak hij haar vinger. In het ziekenhuis bleef hij heel de tijd bij haar zodat ze hem niet kon verraden. “Ik ben van de trap gevallen”, vertelde ze onder dwang tegen de verplegers. Uiteindelijk vertelde ze de ware toedracht tegen haar broer waarna de zaak bij de politie terechtkwam.