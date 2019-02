Intradura wil recyclageparken openstellen voor alle Pajotse inwoners Volgend jaar moeten eerste proefprojecten starten Michiel Elinckx

01 februari 2019

18u11 0 Roosdaal Als het van Intradura afhangt, zullen Pajotse inwoners in de toekomst in alle gemeentelijke recyclageparken terecht kunnen. Dat zegt directeur Stefaan Verwee. Intussen moeten de burgers van Roosdaal tijdelijk het containerpark van Ternat gebruiken.

Afvalintercommunale Intradura wil de samenwerking tussen de negentien aangesloten gemeenten versterken. Daarom komt directeur Stefaan Verwee met een ambitieus plan op de proppen. “Intradura telt acht recyclageparken”, aldus Verwee. “Momenteel kan je enkel terecht bij het containerpark van jouw gemeente. Maar daar moet in de toekomst verandering inkomen. We willen werken met uniforme recyclageparken, waar iedere inwoner van de Intradura-gemeenten welkom is. Dat zorgt voor een betere dienstverlening en gestroomlijndere organisatie.” Verwee wil in 2020 al de eerste proefprojecten opzetten. Daarna zullen alle gemeenten hun fiat moeten geven. “Maar ik merk dat er een groot draagvlak is voor het plan”, weet Verwee. “Sommige recyclageparken, zoals Roosdaal, zijn erg goedkoop, waardoor ze te maken krijgen met afvaltoerisme. Als we samenwerken, kunnen we de prijzen gelijkstellen, zodat ook dat probleem verdwijnt. Na de proefprojecten zullen de gemeenten goedkeuring moeten krijgen van de gemeenteraad. Het is een logische stap als afvalintercommunale. Bij de huisvuilophaling willen we nu ook meer intergemeentelijk werken. Sommige straten worden letterlijk opgesplitst door de gemeentegrens. Dat is natuurlijk absurd, waardoor we ook willen bekijken of de ophaling efficiënter kan.”

Ternat helpt Roosdaal

De inwoners van Roosdaal zullen hun recyclagepark tijdelijk moeten delen met Ternat. Door de opbouw van een nieuw recyclagepark in Opperheilbeekweg zocht het gemeentebestuur naar een tijdelijke oplossing. “De Roosdaalse inwoners zullen met hun identiteitskaart toegang krijgen tot het recyclagepark van Ternat”, aldus Roosdaals milieuschepen Herman Claeys (CD&V). “In het eerste deel vindt men de afvalstromen die gratis kunnen afgeleverd worden. Aan het tweede deel wordt het afval gewogen en afgerekend aan 0,16 euro per kilogram - dezelfde prijs als in het nieuwe recyclagepark.”

Maximaal vier maanden

Hoelang de Roosdalenaren naar Ternat moeten gaan, is niet geweten. Claeys hoopt maximaal drie tot vier maanden. “Daarna opent ons nieuw containerpark, wat ongeveer hetzelfde zal zijn als Ternat. Aan het oude recyclagepark, in het centrum van Pamel, zullen we een recreatieruimte maken, met onder meer een Finse piste, mountainbikeroute en accomodaties voor het nabijliggende kunstgrasveld. Dat project zal in de zomer uit de startblokken schieten.” De gemeente Ternat ziet geen problemen in de tijdelijke samenwerking. Tijdens de wintermaanden is het traditioneel iets rustiger in het recyclagepark.